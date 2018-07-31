В Италии напали на легкоатлетку Дэйзи Осакуе

СЕГОДНЯ 16:18 2018-07-31T16:18:35+03:00

В Италии легкоатлетке Дэйзи Осакуе чуть не выбили глаз Фото: REUTERS

Родители спортсменки являются выходцами из Нигерии, но она призналась, что «не любит разыгрывать карту расизма»

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В Италии напали на темнокожую метательницу дисков Дэйзи Осакуе. Ее родители являются выходцами из Нигерии, поэтому есть основания полагать, что инцидент произошел на фоне расизма.

Инцидент произошел в воскресенье в итальянском городе Монкальери. В Осакуе бросили яйцо из проезжавшего мимо автомобиля. 22-летняя спортсменка получила травмы глаза, но будет продолжать соревноваться.

«Я в порядке. Это не помешает мне соревноваться. Я не люблю разыгрывать карту расизма, но в этом случае, я думаю, что они искали женщину с другим цветом кожи», - заявила Дэйзи Осакуе.

Она отметила, что, возможно, злоумышленники приняли ее за проститутку.

«В этом районе работают проститутки, думаю, меня приняли за одну из них», - добавила спортсменка.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают участников нападения на метательницу диска, передает агентство Франс Пресс.