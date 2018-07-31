В Италии напали на легкоатлетку Дэйзи Осакуе
В Италии напали на темнокожую метательницу дисков Дэйзи Осакуе. Ее родители являются выходцами из Нигерии, поэтому есть основания полагать, что инцидент произошел на фоне расизма.
Инцидент произошел в воскресенье в итальянском городе Монкальери. В Осакуе бросили яйцо из проезжавшего мимо автомобиля. 22-летняя спортсменка получила травмы глаза, но будет продолжать соревноваться.
«Я в порядке. Это не помешает мне соревноваться. Я не люблю разыгрывать карту расизма, но в этом случае, я думаю, что они искали женщину с другим цветом кожи», - заявила Дэйзи Осакуе.
Она отметила, что, возможно, злоумышленники приняли ее за проститутку.
«В этом районе работают проститутки, думаю, меня приняли за одну из них», - добавила спортсменка.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают участников нападения на метательницу диска, передает агентство Франс Пресс.
Дэйзи Осакуе едва не лишилась глаза. Фото: Ane Arazabal/ Twitter