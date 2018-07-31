В 2018 году Россию посетят на 15% больше туристов

СЕГОДНЯ 16:33 2018-07-31T16:33:17+03:00

Турпоток уже вырос в связи с прошедшим в РФ чемпионатом мира по футболу

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Благодаря чемпионату мира по футболу показатель въездного турпотока в Россию может вырасти на 15%. Об этом рассказал советник главы Ростуризма Андрей Монаков ссылается на исследование компании McKinsey. При этом чемпионат уже увеличил ВВП России 850 миллиардов рублей.

От себя Монаков добавил, что Ростуризм будет стараться поддерживать эти цифры. Главной задачей ведомства он называет сохранения высокого качества обслуживания гостей страны. Если это удастся, то в будущем году Россию посетит ещё больше туристов, а ведь только на групповой этап мундиаля приехало более 5 миллионов человек.

В некоторых городах рост турпотока был особенно заметен. Например, Калининград и Екатеринбург посетило в 10 раз больше иностранцев, Волгоград – в 15 раз. Городом-рекордсменом стал Саранск, в котором турпоток увеличился в фантастические 235 раз.