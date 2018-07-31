2018-07-31T18:01:13+03:00
Общество

Банк России выпустил памятные монеты в честь мультфильма «Ну, погоди!»

В обращение вышли серебряные монеты достоинством 3 рубля и монеты из недрагоценного сплава номиналом 25 рублей
Денис СУХОВ
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Фото: Банк РоссииФото: Банк России
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Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет в честь 50-летия культового мультфильма «Ну, погоди!», первая серия которого вышла на экраны в июле 1969 года.

Памятные монеты обладают номиналом в 3 и 25 рублей, являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему во все виды платежей без всяких ограничений, подчеркивается в сообщении Центробанка.

Серебряные трехрублевые монеты весят более 31 грамма, а значит их реальная стоимость существенно превышает номинал. Тираж таких монет составит всего 3 тысячи штук, так что достанутся они преимущественно коллекционерам.

Зато 25-рублевые монеты из медно-никелевого сплава выпустят полумиллионным тиражом: 450 тысяч в обычном исполнении, и 50 тысяч — в специальном.

Фото: Банк России

Фото: Банк России

Версии 25-рублевых монет отличаются расположенным на реверсе рельефным изображением танцующих Зайца и Волка (сцена из восьмого выпуска мультфильма) — в специальном исполнении оно выполнено цветным. Рядом с силуэтами героев мультфильма на обоих монетах красуется надпись «Ну, погоди!», а на аверсе традиционно помещен герб Российской Федерации.

Новые памятные монеты выпущены Банком России в рамках серии «Российская (советская) мультипликация). Ранее в ней вышли монеты с изображением Винни-Пуха и Пятачка из мультфильма Федора Хитрука, а также трех богатырей из из одноименного цикла мультфильмов студии «Мельница».

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