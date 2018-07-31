При столкновении поезда и трактора в Чехии пострадали 14 человек

СЕГОДНЯ 18:46 2018-07-31T18:47:56+03:00

Шесть человек до сих пор находятся в больнице города Писек

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По меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения поезда и трактора на железнодорожном переезде на юге Чехии.

Авария произошла во вторник, 31 июля, в городе Писек. По версии правоохранителей, водитель трактора выехал на переезд на запрещенный сигнал семафора. В результате столкновения с ним железнодорожный пассажирский состав сошел с рельсов.

Восьмерым пострадавшим оказали помощь на месте, остальные были доставлены в местную больницу. Травмы получили, в том числе, машинист и водитель трактора. По данным издания CT24, в основном, речь идет об ушибах и рваных ранах головы, туловища и конечностей.

Движение на данном участке будет восстановлено лишь через несколько дней

Ожидается, что движение на этом участке железнодорожного полотна будет восстановлено к четвергу, 2 августа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 30 июня еще одна авария с участием поезда произошла в Волгограде, где 47-летняя женщина на Ford Focus выехала на переезд на запрещающий сигнал, после чего заглохла. Состав не успел затормозить и протаранил автомобиль.