Чешская делегация посетила Крым, несмотря на угрозы Киева
Глава чешской делегации, депутат Европейского парламента Яромир Когличек заявил, что не боится украинских санкций, которые могут быть введены из-за посещения им Крыма. В настоящий момент политик находится на полуострове вместе с другими представителями республики.
"Нет. Я уже взрослый", - сказал Когличек, отвечая на вопрос о том, страшат ли его возможные санкции.
Депутат подчеркнул, что в сложившийся ситуации нет абсолютно ничего нового.
Между тем, посольство Украины в Чехии уже выразило протест в связи с визитом делегации в Крым и пригрозили применить "весь спектр" ограничительных мер, предусмотренных законодательством страны, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что полуостров собирается посетить и делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако позже пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер опроверг эту информацию, передает сайт kp.ru.