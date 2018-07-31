2018-07-31T20:31:05+03:00
Политика

Чешская делегация посетила Крым, несмотря на угрозы Киева

Глава представителей республики Яромир Когличек заявил, что его не пугают возможные украинские санкции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Делегация из Чехии находится с визитом в Крыму.Делегация из Чехии находится с визитом в Крыму.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Глава чешской делегации, депутат Европейского парламента Яромир Когличек заявил, что не боится украинских санкций, которые могут быть введены из-за посещения им Крыма. В настоящий момент политик находится на полуострове вместе с другими представителями республики.

"Нет. Я уже взрослый", - сказал Когличек, отвечая на вопрос о том, страшат ли его возможные санкции.

Депутат подчеркнул, что в сложившийся ситуации нет абсолютно ничего нового.

Между тем, посольство Украины в Чехии уже выразило протест в связи с визитом делегации в Крым и пригрозили применить "весь спектр" ограничительных мер, предусмотренных законодательством страны, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что полуостров собирается посетить и делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако позже пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер опроверг эту информацию, передает сайт kp.ru.

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