ОБСЕ: Представители организации не планируют посещать Крым

СЕГОДНЯ 12:55 2018-07-30T12:55:33+03:00

В Бюро по демократическим институтам и правам человека подчеркнули, что не готовят никаких миссий на российский полуостров

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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не готовит визитов в Крым и не собирается направлять туда свою делегацию. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь организации Томас Раймер.

Ранее СМИ сообщили, что ОБСЕ обсуждает возможность отправки на полуостров делегации, чтобы оценить положение дел с правами человека в Крыму. По словам Раймера, данное утверждение не соответствует действительности и было вырвано из контекста.

«Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей на Украине», - цитирует Раймера ТАСС.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что позиция БДИПЧ ОБСЕ по данному вопросу не менялась и никаких миссий в Крым организация в данный момент не планирует.

Впрочем, в Крыму уже заявили, что представители иностранных организаций не смогут въехать на российскую территорию по приглашению из Киева. Местные власти приветствуют посещение полуострова международными наблюдателями, но такие визиты возможны только при условии соблюдения всех российских законодательных норм.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму состоялся всенародный референдум, на основании которого полуостров вышел из состава Украины и воссоединился с Россией.