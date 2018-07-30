Крым хочет посетить делегация ОБСЕ

СЕГОДНЯ 05:59 2018-07-30T06:10:04+03:00

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В Крым собирается приехать делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Европейские чиновники хотят «оценить ситуацию» с соблюдением прав человека на полуострове.

Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов сказал, что Москва «приветствует посещение Крыма международными наблюдателями — при условии соблюдения всех российских законодательных норм». Однако иностранцы должны понимать, что они не смогут посетить полуостров на основании приглашения от Киева, как это пытаются сделать некоторые представители зарубежных организаций.

«Мы много раз говорили, что готовы принять независимых экспертов, и приглашаем все международные организации посетить Крым. Но без России приехать на полуостров не получится», - сказал он газете «Известия».

Георгий Мурадов пояснил, что некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть в республику, «тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине».

«Крым — территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно», - подытожил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам прошедшего в марте 2014 года народного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной. С тех пор западные СМИ и политики неоднократно заявляли о якобы нарушающихся правах человека в Крыму.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 июля госдепартамент США выпустил так называемую «Крымскую декларацию», которая определяет непризнание полуострова частью России официальной политикой Штатов.