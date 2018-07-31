2018-07-31T21:21:57+03:00
Происшествия

СК РФ подключился к расследованию убийства журналистов в Сибю

МИД сделает официальное заявление относительно убийства журналистов в Сибю, если их гражданство, действительно, окажется российским
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СК приступил к проверке информации об убийстве российских журналистовСК приступил к проверке информации об убийстве российских журналистовФото: Архив "КП"
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Следственный комитет России приступил к проверке информации об убийстве журналистов в Сибю (городе Центральноафриканской Республики), которые, предположительно, были гражданами нашей страны. Такое объявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

"Я могу сказать, что в данное время подключился Следственный комитет Российской Федерации", - заявила она.

По словам Захаровой, в настоящий момент находящиеся в ЦАР российские дипломаты уже приступили к опознанию тел погибших. Как только процедура завершится, МИД сделает официальное заявление по сложившийся ситуации. Если окажется, что убитые боевики журналисты действительно являются россиянами, но внешнеполитическое ведомство окажется содействие по транспортировке их тел на родину, передает телеканал "Россия 24".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что трое мужчин были расстреляны неизвестными боевиками минувшей ночью на трассе, ведущей от столицы страны Банги в населенный пункт Бомбари, предположительно, с целью ограбления. Позже у убитых обнаружили удостоверения журналистов.

По имеющейся на данный момент информации, погибшими могут быть журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

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