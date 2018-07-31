В Африке погибли трое российских журналистов

СЕГОДНЯ 19:45 2018-07-31T20:18:43+03:00

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Поначалу в страшную новость не верилось. Иностранные агентства сообщили, что в Центральной африканской республике убиты трое россиян. При них были обнаружены журналистские пресс-карты. Две из них - на имя сотрудников «Известий». В самом издательстве не подтвердили, что их журналисты находились в командировке в Африке. Однако, трагическая информация с черного континента все-таки оказалась правдой.

По сообщениям из разных источников, в ходе нападения на трассе, ведущей от столицы страны Банги в населенный пункт Бомбари, погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Орхан действительно много публиковался в «Известиях». И, возможно, именно его знакомства помогли сделать пресс-карты, чтобы получить необходимые для работы в ЦАР аккредитации ООН.

Джемаль не был новичком в экстремальной журналистике, освещал различные конфликты, в том числе - пятидневную войну с Грузией, гражданскую войну в Ливии, где журналист получил тяжелое ранение в ногу.

Режиссер-документалист Александр РасторгуевФото: Facebook

Александр Расторгуев - режиссер-документалист, имеющий множество профессиональных наград. Известность получил после совместного с Алексеем Пивоваровым проекта «Срок». В Центральной африканской республики они собирались делать расследование.

- Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз, - заявил BBC главный редактор Центра управления (одно из медиа, созданных Михаилом Ходорковским) расследованиями Андрей Коняхин.

По словам близких друзей погибших журналистов, они снимали историю о присутствии российской частной военной компании в Африке. Информация о том, что сотрудники ЧВК работают в этой стране инструкторами периодически просачивалась в сеть. В этом году МИД официально заявил, что Россия действительно оказывает республике помощь в военной сфере: «С согласия Комитета СБ ООН из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля этого года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР». Возможно, «гражданские инструкторы» и являются сотрудниками ЧВК, о которой собирались снять свое расследование российские журналисты.

Оператор Кирилл РадченкоФото: Facebook

По основной версии, репортерская группа стала жертвой грабителей. В одной из самых бедных стран мира, где царит хаос и хозяйствуют различные бандитские и повстанческие группировки, жизнь ценится не очень высоко. А охраны у россиян, судя по всему, не было.

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МНЕНИЕ

Орхан Джемаль жил и умер, как журналист

Аббас ДЖУМА

Нельзя сказать, что мы с Охраном дружили. Но мы были связаны. Общими друзьями и знакомыми, интересами, профессией и преданностью ей. Мы постоянно сталкивались: лбами, за кулисами телешоу, на улице. Даже в поездках. Последний раз мы с ним летели в одном самолете в Иран. И всю дорогу ругались. Кто знает, во что бы это вылилось, если бы не Максим Шевченко, сидевший между нами. Джемаль был не простым человеком. Как и его отец. Я тысячу раз не согласен с ними по многим направлениям. И насколько не согласен, настолько же восхищаюсь их профессионализмом и знанием своего дела. Уверен, они верили в то, что говорили. При этом не только говорили, но и делали. (подробности)