2018-07-31T22:34:01+03:00
В мире

Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству

За его объявление проголосовали лишь 143 депутата из 289 необходимых
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабмину‍Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабмину‍Фото: REUTERS
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Вечером во вторник, 31 июля, Национальное собрание Франции отклонило второй документ о вотуме недоверия правительству. Так, за его объявление проголосовали лишь 143 депутата из 289 необходимых.

"Мы выполнили наш долг как парламентарии, которые должны контролировать правительство и держать его подотчётным", - цитирует BFM депутата Национальной ассамблеи Франции Даниэля Обоно.

Напомним, что официальная заявка на проведение вотума недоверия кабинету министров страны была подана членами французской партии "Республиканцы" 26 июля. Причиной таких мер стал скандальный инцидент с участием экс-советника президента республики Александра Беналля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько месяцев назад он избил участника первомайской демонстрации прямо на глазах у парижан и, кроме того, грубо обошелся со спутницей активиста.

Узнав о случившемся, глава государства Эммануэль Макрон временно отстранил своего советника от исполнения обязанностей, а после в его отношении были выдвинуты обвинения в применении насилия, нелегальном ношении оружия и вмешательстве в действия представителей властей.

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