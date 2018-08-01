Суд Москвы арестовал двух сотрудников ФСБ по обвинению в мошенничестве

СЕГОДНЯ 04:42 2018-08-01T04:42:40+03:00

Суд арестовал двух офицеров ФСБ по обвинению в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оба контрразведчика принимали участие во многих громких разоблачениях в ФСИН

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Два сотрудника управления "М" ФСБ Сергей Никитюк и Константин Струков арестованы по решению Московского гарнизонного военного суда, кторый удовлетворил ходатайства ГСУ Следственного комитета РФ.

Сотрудники ФСБ обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным газеты "Коммерсантъ", в 2016 году они участвовали в незаконной сделке по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей московским строительным рынком "На Остаповской". Контрразведчики все обвинения отрицают.

Оба сотрудника ФСБ занимались в управлении разработкой нарушений в ФСИН. Они принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в службе исполнения наказаний в последние годы. Например, на основании их рапортов начато расследование в отношении замдиректора тюремного ведомства Олега Коршунова, пишет издание.

Об офицерах известно, что они награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы. Майор Никитюк, по словам сослуживцев, проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Струков недавно приобрел жилье в ипотеку.

Напомним, сайт kp.ru в сентябре прошлого года писал, что СК России предъявил обвинение заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).