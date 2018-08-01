В США суд запретил печатать оружие на 3D-принтерах
В США суд Западного округа штата Вашингтон распорядился во вторник временно запретить размещение в интернете чертежей для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Судья Роберт Ласник заявил, что публикации чертежей могут нанести непоправимый урон гражданам страны.
Сторонники борьбы с оружием выразили обеспокоенность тем, что оружие, изготовленное на 3-D принтерах, не обнаруживается с помощью металлоискателе, что делает его «призрачным» огнестрельным оружием, которое создает угрозу глобальной безопасности. Их оппоненты заявляют, что технология печатания на принтере дорогая, оружие ненадежно и угроза слишком раздута, пишет Reuters.
Джош Блэкман - адвокат компании Defense Distributed, загрузившей чертежи в интернет, сказал во вторник, что разочарован решением суда. Однако компания временно прекратила загрузку в интернет чертежей.
В июне этого года власти США разрешили Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы с помощью 3D-принтера. Это произошло спустя пять лет после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы запретила фирме публиковать подобные схемы.
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