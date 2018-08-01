2018-08-01T06:29:46+03:00
Политика

В США суд запретил печатать оружие на 3D-принтерах

Компания Defense Distributed временно прекратила размещать в Интернете чертежи для создания напечатанного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В США суд признал опасным размещение чертежей для создания оружия на 3D-принтерахВ США суд признал опасным размещение чертежей для создания оружия на 3D-принтерахФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В США суд Западного округа штата Вашингтон распорядился во вторник временно запретить размещение в интернете чертежей для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Судья Роберт Ласник заявил, что публикации чертежей могут нанести непоправимый урон гражданам страны.

Сторонники борьбы с оружием выразили обеспокоенность тем, что оружие, изготовленное на 3-D принтерах, не обнаруживается с помощью металлоискателе, что делает его «призрачным» огнестрельным оружием, которое создает угрозу глобальной безопасности. Их оппоненты заявляют, что технология печатания на принтере дорогая, оружие ненадежно и угроза слишком раздута, пишет Reuters.

Джош Блэкман - адвокат компании Defense Distributed, загрузившей чертежи в интернет, сказал во вторник, что разочарован решением суда. Однако компания временно прекратила загрузку в интернет чертежей.

В июне этого года власти США разрешили Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы с помощью 3D-принтера. Это произошло спустя пять лет после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы запретила фирме публиковать подобные схемы.

3d принтер печатает оружие.Американский оружейник создал опасную "машину будущего"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 1 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
Минфин США продлил сроки завершения операций с акциями En+ и «РусАл»
Стала известна причина крушения самолета в Мексике
Госдеп: США надеются на изменение поведения Ирана
Лукашенко впервые после слухов об «инсульте» появился на публике
Бронетехника на платформах «Армата» и «Бумеранг» будет надежнее предшественников
Суд Москвы арестовал двух сотрудников ФСБ по обвинению в мошенничестве
В США испытание межконтинентальной ракеты прошло неудачно
В Мексике аэропорт Дуранго закрыт после крушения самолета
В Перу 23 человек пострадали при столкновении двух поездов
В крушении пассажирского самолета в Мексике никто не погиб
Посольство РФ: У Москвы накопилось много вопросов о работе лаборатории в Портон-Дауне
В Мексике разбился самолет с пассажирами на борту
Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы