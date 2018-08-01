Минтруд предлагает вывести самозанятых граждан из-под трудового законодательства

СЕГОДНЯ 08:38 2018-08-01T08:38:54+03:00

В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс не работает в отношении самозанятых граждан

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В России самозанятых граждан могут вывести из сферы действия трудового законодательства. Такое предложение содержится в законопроекте Министерства труда и социальной защиты РФ.

Ведомство разработало поправки в Трудовой кодекс, которые из списка регулирования трудового законодательства исключают деятельность самозанятых и работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, пояснили в пресс-службе министерства.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Также законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Сегодня уже ведется подготовка комплексных изменений в законодательство по определению правового статуса самозанятых граждан.

До сих пор частные услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, услуги по репетиторству, по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства и и тому подобное, являются предметом регулирования трудового законодательства РФ. Но при этом зачастую отсутствует оформление отношений и надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении этой категории лиц.

Напомним, сайт kp.ru сообщал в мае этого года, что Минфин планирует ввести новый специальный налог для самозанятых граждан. Ставка налога на профессиональный доход будет составлять 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим.