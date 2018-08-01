В российских школах могут пересмотреть пятибалльную систему оценок

СЕГОДНЯ 09:09 2018-08-01T09:09:42+03:00

В школах могут отказаться от пятибалльной системы Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В российских школах могут отказаться от пятибалльной системы оценок, заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — сказал Музаев на круглом столе в «Известиях».

Один из разработчиков ЕГЭ, глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов подчеркнул, что для таких нововведений необходимо повышение квалификации педагогов.

«Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе», — рассказал Болотов.

При этом он отметил, что в современных школах на самом деле действует четырехбалльная система, так как единицу никому не ставят.

«При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», - подчеркнул специалист.