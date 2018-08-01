Белый дом запросил «рекордные» $15 млрд на обеспечение кибербезопасности

СЕГОДНЯ 09:38 2018-08-01T09:38:26+03:00

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Вице-президент США Майкл Пенс призвал сенаторов поддержать законопроект о создании новой структуры при министерстве внутренней безопасности, которая займется борьбой с хакерскими атаками.

«Сегодня мы призываем сенат Соединенных Штатов последовать за палатой представителей и до конца текущего года принять законопроект о создании нового агентства (по кибербезопасности) при МВБ», - заявил Пенс, выступая на форуме по безопасности в Нью-Йорке.

По его словам, американская цифровая инфраструктура постоянно подвергается атакам, и вопросы кибербезопасности актуальны как никогда. Только в 2016 году ущерб США от деятельности хакеров составил 109 млрд долларов, отметил Пенс. Среди атаковавших он упомянул Китай, Россию и Северную Корею.

Целью хакеров, добавил Пенс, становятся ключевые отрасли промышленности, энергетический сектор и торговые секреты.

«За последний год по указу президента мы предприняли беспрецедентные меры по укреплению нашей цифровой инфраструктуры и обороны, поскольку мы знаем, что кибербезопасность еще никогда не была настолько важна для американского народа», - подчеркнул вице-президент.

Пенс уточнил, что Белый дом запросил у Конгресса «рекордные» 15 млрд долларов ассигнований на обеспечение кибербезопасности.

«Но этот чрезвычайно важный вопрос требует большего, чем просто финансирования. Америка также нуждается в централизованном хабе по кибербезопасности. Это ведомство соединит ресурсы нашего национального правительства для уделения внимания кибербезопасности», - резюмировал политик.