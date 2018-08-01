2018-08-01T11:46:13+03:00
Происшествия

В Швеции из собора похитили королевские регалии

По информации полиции, пропали корона и держава Карла IX, а также венец его супруги Кристины
Екатерина БОЛГОВА
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Неизвестные украли королевские регалии из собора в ШвецииНеизвестные украли королевские регалии из собора в ШвецииФото: REUTERS
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В центральной Швеции из собора города Стренгнес похитили похоронные регалии династии Васа. По информации полиции, пропали корона и держава Карла IX, а также венец его супруги Кристины.

Свидетели рассказали, что несколько похитителей скрылись с места преступления на моторной лодке, ожидавшей злоумышленников неподалеку от места преступления.

«Мы ведем поиски на земле, воде и в воздухе. У нас есть несколько различных сведений о том, как она (лодка) выглядела. Они (воры) могли отправиться в Кёпинг или Арбогу на запад или в Вестерос, Эскилстуну или Стокгольм на восток», — сказал представитель местной полиции Бьорн Оберг, передает издание Expressen.

Напомним, король Карл IX был сыном одного из самых выдающихся шведских монархов Густава Васы. После смерти в 1611 году его похоронили в Стренгнесском соборе. Супруга Кристина умерла через 14 лет.

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