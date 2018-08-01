СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-01T12:05:20+03:00

Борисов: Гособоронзаказ для ВМФ может быть сорван по итогам 2018 года Фото: Александр ГЛУЗ

Вице-премьер подчеркнул, что с 2014 года государственный заказчик практически ежегодно сталкивается со срывами сроков поставки новых кораблей, и призвал переломить «негативную тенденцию»

Изменить размер текста: A A

Сроки передачи боевых кораблей флоту в рамках гособоронзаказа на 2018 год могут быть в очередной раз сорваны. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе селекторного совещания.

«Переносы сроков постройки и ремонта кораблей произошли и в прошлом году. Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года. Эту негативную тенденцию нужно переломить», - подчеркнул Борисов.

По его словам, государственный заказчик «практически ежегодно» имеет дело со срывами сроков поставки кораблей для ВМФ судостроительными предприятиями.

«Исполнители заданий ГОЗ несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок», - напомнил вице-премьер.

Также Борисов отметил, что большая часть судостроительных контрактов на 2018 год уже заключена и по ним выделены соответствующие средства. Флот уже получил надводных корабля, три суда обеспечения и один противодиверсионный катер.

«А всего за 2018 год на флот должны поступить 26 новых кораблей, катеров и судов. В том числе четыре корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Что, конечно, повысит ударные возможности наших военно-морских сил», - заключил вице-премьер.