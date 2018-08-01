Экологический сбор заменят налогом

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-01T13:10:36+03:00

При этом увеличение налога на бизнес или граждан не планируется

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Новая глава «Экологический налог», каторый приван заменить существующий экологический сбор, появится в Налоговом кодексе России. Как отмечает Министерство финансов, увеличения налога на бизнес или граждан страны не планируется.

Экологический сбор на данный момент считается неналоговым платежом, его администрирует Росприроднадзор. Для того, чтобы высчитать размер платежа, нужно умножить ставку экологического сбора на массу утилизируемых товаров и норматив утилизации.

Как сообщают "Известия", Минфин работает с систематизацией неналоговых платежей с начала 2017-го года. Сначала планировалось создание отдельного закона, но позже было принято решение перенести сборы, носящие налоговый характер, в Налоговый кодекс.

По заявлению Александра Калинина, главы бизнес-объединения «Опора России», у бизнеса нет выработанной позиции по вопросу перевода экологического сбора в налог и потому по этой теме только предстоит «тщательная дискуссия». По словам Калинина, после включения платежей в Налоговый кодекс ожидается их более жесткое регулирование.