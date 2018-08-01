Китайская Huawei обошла Apple по объему продаж смартфонов в мире

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-01T13:05:42+03:00

По итогам второго квартала 2018 года, компания из КНР продала 54 млн телефонов, что на 41% больше прошлогоднего результата за аналогичный период

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Китайская Huawei Technologies обошла корпорацию Apple по объему проданных смартфонов в мире, заняв по этому показателю второе место после Samsung Electronics. Об этом говорится в обзоре International Data Corporation.

Отмечается, что Huawei продала во втором квартале 2018 года 54,2 млн аппаратов, улучшив свой результат на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке экспертов китайская компания заняла 15,8% мирового рынка смартфонов. Одним из драйверов роста стал принадлежащий компании бюджетный бренд Honor, ранее ориентированный исключительно на Китай, но теперь доступный и на внешних рынках.

Apple в апреле-июне продала 41,3 млн телефонов, расширив свою долю на рынке с 11,8% до 12,1% в годовом выражении. Однако это не помешало компании уступить второе место конкурентам из Китая.

Лидером рынка остается корейский Samsung с 20,9% долей рынка. Во втором квартале этого года компания реализовала 71,5 млн смартфонов. Впрочем, в годовом выражении доля компании на рынке сократилась приблизительно на 1%, а показатели продаж «просели» более чем на 10%.

Хорошими показателями может похвастаться и другой китайский гигант — Xiaomi. Рост продаж на 48,8% в годовом выражении позволил компании уверенно выйти на четвертое место (31,9 млн проданных смартфонов) и занять 9,3% рынка.