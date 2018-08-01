Десятилетний "супермен" побил рекорд Майкла Фелпса в стометровке баттерфляем

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-01T14:13:37+03:00

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В воскресенье, 29 июля, на чемпионате по плаванию в Калифорнии десятилетний Кларк Кент Апуада выиграл соревнование в стиле баттерфляй на дистанции в 100 метров, преодолев её за 1 минуту и 9,38 секунды.

Этот результат почти на секунду лучше, чем предыдущий рекорд в этой возрастной категории, установленный известным олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом, на данный момент обладающим 28 медалями. Мальчику уже дали прозвище "супермен", не только из-за такого достижения в столь юном возрасте, но и потому, что его имя совпадает с другим суперменом - героем фильмов и комиксов. Тренер юного рекордсмена отмечает, что ему никогда не доводилось работать с таким талантливым ребёнком.

А отец пловца Крис Апуада в разговоре с CNN упомянул, что помимо плавания, которым мальчик занимается профессионально всего 4 года, он берёт уроки игры на пианино, боевых искусств, а в школе интересуется кружками по программированию.

Сам Кларк поблагодарил за поддержку тренеров, родителей и других людей и пожелал всем мечтать о большом и идти к своей цели.