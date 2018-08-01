2018-08-01T14:55:15+03:00
Общество

Роскачество назвали арбузы в супермаркетах неспелыми

Повторная проверка ягод состоится в середине августа
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Эксперты Роскачества пока не рекомендуют покупать арбузыЭксперты Роскачества пока не рекомендуют покупать арбузыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По заявлению специалистов Роскачества, в России торгуют неспелыми арбузами. Такой вывод они сделали после проверки ранних ягод на прилавках в магазинах и на рынках.

По ГОСТу арбуз спелый и сладкий, однако по итогам проверки были озвучены неутешительные выводы: в то время, как массовая доля сухих веществ в ягоде должна составлять от 11% до 14%, на деле же прилавки богаты арбузами с показателями от 9,5 до 10,8% сухих веществ. Не сочные фрукты можно встретить как в магазине, так и в машинах на трассах.

Самые неспелые арбузы оказались в супермаркетах. Процент их сладости равен примерно 9%, а инъекционные следы, которые помогают ягодам спастись от насекомых, обнаружились только на одном арбузе, купленном на фруктовой базе. Как сообщает Пятый канал, исследования поздних ягод состоится только в середине августа после повторной контрольной закупки арбузов Роскачеством.

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