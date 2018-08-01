«Консолидированные претензии»: Порошенко намерен потребовать у России компенсацию за Донбасс

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-01T14:56:24+03:00

Киев продолжает создавать нелепые информационные поводы в преддверии президентских выборов на Украине в 2019 году

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Киев намерен предъявить России «консолидированные претензии» и потребовать компенсации за «нанесенный ущерб в Донбассе». Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков», - написал Порошенко.

Глава украинского государства отметил, что уже обратился к правительству с просьбой как можно быстрее создать межведомственный координационный орган, который и займется «формированием претензии».

«Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе», - напомнил Порошенко.

В свою очередь в Госдуме отметили, что администрация Порошенко продолжает создавать нелепые информационные поводы в преддверии президентских выборов на Украине в 2019 году.

«В условиях абсолютной экономической разрухи и политической неразберихи единственное, что остается делать президенту Украины — это снова и снова отвлекать внимание жителей Украины на тему так называемого «агрессора», - прокомментировал инициативу Киева депутат ГД Сергей Шаргунов в интервью ФАН.

Собеседник агентства подчеркнул, что практического толка в создании такой комиссии нет, но она «даст лишний повод пошуметь, и представляется возможность потрясти кулаками, поупражняться в самопиаре в связи с тем, что предвыборная кампания уже началась».

Как сообщал сайт «КП», в феврале этого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О реинтеграции Донбасса», в котором Россия определена как «страна-агрессор», а территории Донецкой и Луганской областей — как временно оккупированные.

Закон не содержит упоминаний Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, зато разрешает Киеву применение вооруженных сил на территории страны без объявления военного положения. Таким образом, теперь ВСУ продолжают «реинтеграцию» Донбасса на полностью законных основаниях.