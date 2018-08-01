Минкомсвязи предлагает отказаться от свидетельства о рождении

1 Авг. 23:19 2018-08-01T23:19:23+03:00

Глава ведомства считает, что достаточно электронной записи о том, что ребёнок родился

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Бумажное свидетельство о рождении стало уже лишним документом, и от него можно отказаться. Такое мнение высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Он уверен, что достаточно делать электронную запись о рождении ребенка.

«По факту рождения ребёнка в тот же момент должна появляться запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Это страшно звучит, но это так. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том что появился новый человек», - сказал Носков.

По мнению главы Минкомсвязи, электронная запись должна заменить кучу бумажек, которые родители обязаны сейчас получать после появления ребенка: справку о рождении, свидетельство о рождении, прописку, выписку из домовой книги и другие, передает ТАСС.

«Эти все вещи наши традиционные процессы, которые мы, наверное, пытались автоматизировать до сих пор, но это неправильно. Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать», - подчеркнул министр.

Как рассказывал сайт kp.ru, при регистрации новорожденного оформляются такие основные документы: медицинская справка о рождении ребенка, свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), получение гражданства РФ, регистрация в комиссии по комплектованию дошкольных учреждений.