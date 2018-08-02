В Египте обнаружили гробницы номархов XIV нома

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-02T12:16:43+03:00

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Международная группа ученых обнаружила в некрополе Бени Хасан усыпальницы царских наместников XVI нома Верхнего Египта Махедж, который также известен как Антилопий ном.

Отмечается, что находка была сделана во время восстановительных работ, которые велись в некрополе в мухафазе Эль-Минья. При обследовании шахт ученые наткнулись на две гробницы. При изучении оказалось, что царским наместникам – высшим должностным лицам Древнего Египта. Одна из гробниц принадлежит Бакету II и датируется XXI веком до н.э, другая – Рамушенти (начало XX века).

При этом отмечается, что ни мумий, ни саркофагов в гробницах найдено не было. Специалисты полагают, что их извлекла экспедиция, которую организовал британский египтолог Эдвард Перси еще в 1893-1900 годы, передает сайт телеканала «Звезда».

В гробницах найдено большое количество ритуальных глиняных сосудов. Кроме того специалисты планируют восстановить и изучить настенные росписи.