2018-08-02T12:28:17+03:00
Политика

МИД Украины выразил протест Венгрии из-за заявлений премьера страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины диссонируют с политикой Евросоюза
Екатерина БОЛГОВА
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Киев выразил Будапешту протест из-за заявлений венгерского премьераКиев выразил Будапешту протест из-за заявлений венгерского премьераФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи заявлениями премьера страны.

"Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины не соответствуют политике Евросоюза. В МИД Украины такие заявления назвали неприемлемыми. Венгерский дипломат получил ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с созданием в кабмине Венгрии должности министра по развитию Закарпатской области. По мнению Киева, "в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины", передает РИА Новости.

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