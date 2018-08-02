МИД Украины выразил протест Венгрии из-за заявлений премьера страны
Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи заявлениями премьера страны.
"Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины не соответствуют политике Евросоюза. В МИД Украины такие заявления назвали неприемлемыми. Венгерский дипломат получил ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с созданием в кабмине Венгрии должности министра по развитию Закарпатской области. По мнению Киева, "в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины", передает РИА Новости.