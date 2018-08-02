Минфин предложил с 2019 года легализовать в России продажу алкоголя в интернете

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-02T12:51:52+03:00

В России могут легализовать продажу алкоголя в интернете с 2019 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что такая мера противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления спиртным

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Министерство финансов предложило с 2019 года легализовать в России продажу через интернет пива и пивных напитков, а также сидра, медовухи, российских тихих и игристых вин.

Соответствующий законопроект внес в кабмин первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, пишет газета "Известия". Документ предлагается разрешить торговлю алкоголем в сети только в зоне egais.ru, а в лицензии фирмы указывать доменное имя магазина в интернете.

По данным издания, проект закона согласован с Минпромторгом, Минкомсвязи, Минсельхозом и ФНС. При этом в Росалкогольрегулировании отметили, что на первом этапе надо разрешить продажу только маркируемой алкогольной продукции (все, кроме пива).

Однако в Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что документ противоречит государственной политике по снижению масштабов злоупотребления спиртным.С этими ведомствами подписаны протоколы разногласий.