2018-08-02T14:14:15+03:00
Экономика

Аналитики Citi оценили перспективы рубля в случае введения новых санкций США

Эксперты оценили влияние возможных американских ограничительных мер против российского госдолга на курс рубля
Екатерина БОЛГОВА
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Аналитики Citi оценили влияние возможных санкций США на курс рубляАналитики Citi оценили влияние возможных санкций США на курс рубляФото: REUTERS
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Аналитики Citi оценили влияние на курс российского рубля возможных ограничительных мер Соединенных Штатов в отношении российского государственного долга.

По их мнению, в конечном счете дополнительный отток капитала может ослабить рубль, пишет Bloomberg. Отмечается, что специалисты рассмотрели "худший сценарий", который предполагает, что власти США запретят иностранным инвесторам приобретать российские облигаций федерального займа. По предварительным данным, это может привести к ослаблению курса рубля на 15 процентов.

При этом аналитики Citi обращают внимание, что введение таких санкций Соединенными Штатами против российского госдолга маловероятно в настоящее время, так как у американского конгресса сейчас продолжаются каникулы. Также эксперты ранее не давали оценку вероятности введения подобных ограничительных мер.

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