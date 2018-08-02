2018-08-02T14:59:27+03:00
Общество

Умер Юрий Мартынов - известный актер, заслуженный артист России

В четверг, 2 августа 2018 года, умер Юрий Мартынов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Юрий Мартынов. Фото: Государственный театр киноактераЮрий Мартынов. Фото: Государственный театр киноактера
Изменить размер текста:

В четверг, 2 августа, умер Юрий Мартынов - известный российский актер, заслуженный артист РФ, который сыграл более чем в 120 фильмах. На момент смерти ему было 84 года. О кончине артиста сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера.

"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 года заслуженного артиста России, актера театра и к ино Юрия Федоровича Мартынова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Дата прощания и похорон будет сообщена позже.

Юрий Федорович родился 4 мая 1934 года. В 1958-м он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии, а через несколько лет стал играть в Государственном театре киноактера. Именно на его подмостках Мартынов провел более 50 лет.

За это время он исполнил роли во множестве картин, таких как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Сержанты", "Дело было в Пенькове", "Им было 19", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители" и др.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Кудрявцева под стражей
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
В Мексике более 70 человек погибли из-за сильной жары
Путин поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником
Лавров призвал США заняться проблемой кибербезопасности «без болтовни»
Аналитики Citi оценили перспективы рубля в случае введения новых санкций США
Чепиков назвал причину перехода трех биатлонисток в сборную Украины
Дамаск восстановил контроль над сирийско-иорданской границей
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Умер Бернард Хептон - актер из сериалов ВВС
Туристический сервис MAPS.ME запустил каталог готовых маршрутов внутри приложения
Суд санкционировал заочный арест экс-совладельца Urban Group Пучкова
Над Черным морем неизвестный самолет опасно сблизился с лайнером рейса Анталья-Москва
Сирийские власти начинают реализовывать госпрограмму по восстановлению Алеппо
Минфин предложил с 2019 года легализовать в России продажу алкоголя в интернете
МИД Украины выразил протест Венгрии из-за заявлений премьера страны
В Египте обнаружили гробницы номархов XIV нома
В сети появилось видео из салона падающего самолета в Мексике
Ученые выявили новые негативные свойства алкоголя
Британские журналисты обвинили миротворцев ООН в сексуальных преступлениях против детей