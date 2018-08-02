Умер Юрий Мартынов - известный актер, заслуженный артист России

СЕГОДНЯ 14:59 2018-08-02T14:59:27+03:00

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В четверг, 2 августа, умер Юрий Мартынов - известный российский актер, заслуженный артист РФ, который сыграл более чем в 120 фильмах. На момент смерти ему было 84 года. О кончине артиста сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера.

"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 года заслуженного артиста России, актера театра и к ино Юрия Федоровича Мартынова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Дата прощания и похорон будет сообщена позже.

Юрий Федорович родился 4 мая 1934 года. В 1958-м он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии, а через несколько лет стал играть в Государственном театре киноактера. Именно на его подмостках Мартынов провел более 50 лет.

За это время он исполнил роли во множестве картин, таких как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Сержанты", "Дело было в Пенькове", "Им было 19", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители" и др.