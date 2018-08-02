В Киеве открыли памятник былинному герою Илье Муромцу

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-02T15:52:30+03:00

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В Киеве установили памятник богатырю из русских былин Илье Муромцу. Герой сидит на коне, а на древке его копья развевается флаг с тризубом.

Памятник открыли в столичном парке "Муромец" на Трухановом острове посреди Днепра. Скульптура выполнена из бронзы и весит более двух тонн. Рост изваяния - около семи метров. Моделью для скульптору стал украинский чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк.

На церемонии открытия памятника представители украинских властей заявили, что Илья Муромец был украинским богатырём. Так, по словам мэра Киева Виталия Кличко, богатырь — это часть украинской "истории, которую пытаются украсть", передает ТАСС.

Некоторые украинские историки считают, что прототипом богатыря был святой Илия Печерский из Чернигова, чьи мощи находятся в Киево-Печерской лавре.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что киевские князья "опрометчиво" основали Москву.