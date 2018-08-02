Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за фото в саду Белого дома

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-02T16:15:27+03:00

По мнению многих пользователей, первая леди не имеет никакого представления об уходе за садом

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В интернете высмеяли супругу президента США Меланью Трамп за неудачное фото в саду Белого дома. На фотографии первая леди наклоняется к корзинке с секатором в руке.

По мнению многих пользователей социальных сетей, Меланья Трамп не имеет никакого представления об уходе за садом и лишь пытается создать видимость работы. Прежде всего, жену президента раскритиковали за выбор дорогих брендовых вещей для такого момента и распущенные волосы.

"Даже если бы у меня было много денег, я бы никогда не надела блузку за 600 долларов для работы в саду", — написала женщина в Twitter под ником TigerlilyAthena.

Кроме того, в сети раскритиковали странную позу первой леди, похожей на то, что она угрожает кому-то секатором.

"Почему Меланья выглядит так, как будто прокралась в чужой сад и ее застукали?" — спросил пользователь @maybemaeve.

Меланья Трамп во время "работы" в саду Белого дома. Фото: Ryan Adams/ Twitter

Напомним, ранее в интернете не раз высмеивали жену президента США. Так, в сентябре прошлого года Меланья Трамп появилась на выступлении в рамках Генассамблеи ООН в платье очень свободного кроя. Пользователи соцсетей назвали наряд первой леди халатом или накидкой, которой накрывают клиентов в парикмахерских.