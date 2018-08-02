2018-08-02T23:20:15+03:00
Происшествия

Рэрер Incognito из группы Moscow17 убит в Лондоне

Он был ранен ножом вместе с еще двумя людьми
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Рэрер Incognito из группы Moscow17 погиб от ножевого раненияРэрер Incognito из группы Moscow17 погиб от ножевого раненияФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Лондоне был убит британский 23-летний рэпер Incognito из группы Moscow17. Полиция начала расследование задержала двух поозреваемых.

Как передает сайт телеканала Sky News, в среду ночью на юге столицы произошла драка в которой рэп-исполнитель получил ножевые ранения и скончался на месте. Вместе с ним были ранены еще два человека – 31-летний мужчина и 16-летний подросток. Их доставили в больницу вертолетом скорой помощи.

Полиция задержала двух подозреваемых 18 и 19 лет. На месте преступления ведутся следственные мероприятия. Возглавляющий расследование детектив-главный инспектор лондонской полиции Ричард Леонард отметил, что слдователи рассматриввают все возможные мотивы преступления. Однако основная версия - музыкант погиб в результате бандитсяких «разборок».

Это уже второе убийство члена Moscow17 в этом году. В мае от огнестрельного ранения погиб 17-летний Рихием Айнсворт Бартон.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24