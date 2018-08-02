Рэрер Incognito из группы Moscow17 убит в Лондоне

2 Авг. 23:20 2018-08-02T23:20:15+03:00

Он был ранен ножом вместе с еще двумя людьми

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В Лондоне был убит британский 23-летний рэпер Incognito из группы Moscow17. Полиция начала расследование задержала двух поозреваемых.

Как передает сайт телеканала Sky News, в среду ночью на юге столицы произошла драка в которой рэп-исполнитель получил ножевые ранения и скончался на месте. Вместе с ним были ранены еще два человека – 31-летний мужчина и 16-летний подросток. Их доставили в больницу вертолетом скорой помощи.

Полиция задержала двух подозреваемых 18 и 19 лет. На месте преступления ведутся следственные мероприятия. Возглавляющий расследование детектив-главный инспектор лондонской полиции Ричард Леонард отметил, что слдователи рассматриввают все возможные мотивы преступления. Однако основная версия - музыкант погиб в результате бандитсяких «разборок».

Это уже второе убийство члена Moscow17 в этом году. В мае от огнестрельного ранения погиб 17-летний Рихием Айнсворт Бартон.