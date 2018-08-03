Додон: Диалог Тармпа и Путина поможет решить приднестровский конфликт

СЕГОДНЯ 02:05 2018-08-03T02:05:03+03:00

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут повлиять на урегулирование конфликта в Приднестровье и на ситуацию во всей Восточной Европе. Такое мнение высказал глава Молдавии Игорь Додон.

Он напомнил, что во время первой полноформатной встречи лидеров РФ и США в Хельсинки, затрагивались проблемы и Украины, и Молдавии.

«То, что две мировые державы встречаются и разговаривают (пусть и остаются на своих ситуациях), может сбалансировать ситуацию в нашем регионе», — уверен Додон.

Президент отметил, что Молдавия и решение ситуации с непризнанной республикой в Приднестровье может стать хорошей историей успеха в регионе для Для Путина и Трампа. Он упрекнул нынешнее правительство в Кишиневе в том, что оно не заинтересовано в разрешении конфликта и боится этой проблемы, передает ТАСС.

«После этого может проявиться еще 200 тысяч голосов в поддержку пророссийских сил. По этой же причине они не заинтересованы в том, чтобы предоставить право голоса 600 тысячам молдавских мигрантов в Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.

напомним. что в Приднестровье 60 процентов жителей составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.