Погода в Москве на 3 августа 2018 года: ожидается 30-градусная жара без осадков

СЕГОДНЯ 06:54 2018-08-03T06:54:43+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 3 августа 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 3 августа 2018 года. Как обещают специалисты, в выходные жара в столице начнет спадать, однако в пятницу похолодания ждать не стоит: воздух в городе прогреется до +28…+30 градусов. При этом в мегаполисе будет малооблачно и без осадков. Ветер же будет дуть северный и северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на субботу, 4 августа, столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток также обойдется без дождей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 2 августа, московский главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение из-за жары. При этом спасатели призывали жителей столицы не находиться долго на солнце, носить головной убор и пить больше воды. Кроме того, в столичном регионе 2 и 3 августа действует желтый уровень погодной опасности: его объявили из-за высокой пожароопасности.

Между тем, как заверяют метеорологи, совсем скоро в мегаполисе похолодает. В начале следующей недели днем ожидаются небольшие дожди и лишь +22...+24 градуса.