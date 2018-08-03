Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин

СЕГОДНЯ 07:54 2018-08-03T07:54:17+03:00

Французские женщины защищены теперь законом от непристойностей на улицах Фото: REUTERS

За домогательства и скабрезности на улицах мужчин будут штрафовать на суммы от 90 до 750 евро

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За непристойное поведение по отношению к женщинам на улицах во Франции скоро начнут штрафовать. В четверг парламент Пятой республики одобрил соответствующий законопроект.

Как сообщила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа, за приставания к женщинам на улице, даже если это было устное непристойное предложение, нарушителя оштрафуют на сумму от 90 до 750 евро.

«Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется», - цитирует ее слова ТАСС.

Шьяппа напомнила, что на прошлой неделе в Париже молодую девушку ударили за то, что она попросила прохожего, свистевшего ей вслед, замолчать. У закона много противников, которые считают, что он убьет культуру романтического ухаживания за девушками.