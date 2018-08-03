2018-08-03T07:54:17+03:00
Общество

Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин

За домогательства и скабрезности на улицах мужчин будут штрафовать на суммы от 90 до 750 евро
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Французские женщины защищены теперь законом от непристойностей на улицахФранцузские женщины защищены теперь законом от непристойностей на улицахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За непристойное поведение по отношению к женщинам на улицах во Франции скоро начнут штрафовать. В четверг парламент Пятой республики одобрил соответствующий законопроект.

Как сообщила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа, за приставания к женщинам на улице, даже если это было устное непристойное предложение, нарушителя оштрафуют на сумму от 90 до 750 евро.

«Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется», - цитирует ее слова ТАСС.

Шьяппа напомнила, что на прошлой неделе в Париже молодую девушку ударили за то, что она попросила прохожего, свистевшего ей вслед, замолчать. У закона много противников, которые считают, что он убьет культуру романтического ухаживания за девушками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деньги регионам будут выделять по IQ индексу
Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных островов
«Выдают желаемое за действительное»: в Совфеде прокомментировали американский законопроект о расширении санкций против РФ
Минпросвещения научит педагогов предотвращать детскую агрессию
Футболисты "Уфы" прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Домжале"
МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны
Умер Zombie Boy из клипа Леди Гаги
Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным
Погода в Москве на 3 августа 2018 года: ожидается 30-градусная жара без осадков
Белый дом заверил, что Трамп уже ответил на письмо Ким Чен Ына
Певец Эмин Аагаларов не планирует ехать в США на допрос к Мюллеру
Убитому в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» посмертно
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном