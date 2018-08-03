Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин
За непристойное поведение по отношению к женщинам на улицах во Франции скоро начнут штрафовать. В четверг парламент Пятой республики одобрил соответствующий законопроект.
Как сообщила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа, за приставания к женщинам на улице, даже если это было устное непристойное предложение, нарушителя оштрафуют на сумму от 90 до 750 евро.
«Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется», - цитирует ее слова ТАСС.
Шьяппа напомнила, что на прошлой неделе в Париже молодую девушку ударили за то, что она попросила прохожего, свистевшего ей вслед, замолчать. У закона много противников, которые считают, что он убьет культуру романтического ухаживания за девушками.