Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-03T11:13:55+03:00

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В пятницу, 3 августа, появилась информация о том, что юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян делят имущество. По некоторым данным, в суд обратилась 65-летняя заслуженная артистка России: именно она подала иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», - сказали в пресс-службе Хамовнического суда РИА Новости. При этом собеседник агентства добавил, что исковое заявление будет рассмотрено в ближайший понедельник, 6 августа.

Между тем Евгений Петросян, комментируя ситуацию, назвал информацию о разделе имущества «недоразумением». «Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», - заявил он агентству «Москва».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад с Петросяном и Степаненко судилась их соседка Елена Маркова. Она требовала со звездной четы 350 тысяч рублей за потоп в квартире. В итого стороны тогда заключили мировое соглашение: Маркова получила компенсацию в размере 269 тысяч рублей и отказалась от всех своих претензий.

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