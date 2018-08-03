Россия почти сравнялась с Америкой по уровню ожирения населения

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-03T15:55:47+03:00

Всего за последние пять лет доля россиян с повышенным весом выросла на 30 процентов

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Россия уверенно догоняет Америку по количеству толстяков. Проблема ожирения молодеет и становится актуальной не только для взрослых, но и для детей.

Ученые бьют тревогу, за последние 5 лет количество людей с избыточной массой тела возросло на 50 процентов. Хоть Минздрав и отмечает, что все больше народа стремится заниматься спортом, но это не улучшает показатели болезненного набора веса.

С 2016 по 2017 год диагноз «ожирение» был поставлен 1,9 миллиону человек. Детей и подростков из них 451 тысяча.

Связано это с двумя причинами: во-первых, избыточное питание; во-вторых, эндокринные заболевания.

Россияне так активно набирают лишний вес, что почти догнали американцев. Хотя последние удерживают первенство в этом показателе уже не одно десятилетие.

«Ожирение перестало разделяться по половому признаку. Сейчас эта проблема характерна и для мужчин, и для женщин», - отмечает врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева телеканалу «360».

Эпидемия ожирения несет в себе еще одну проблему. Лишний вес приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышает риск возникновения онкологии.

Ранее Минздрав уж утверждал рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, которые отвечают современным требованиям здорового питания.

Сайт kp.ru уже писал, что эпидемия лишнего веса шагает по стране с чудовищной скоростью. В Минздраве бьют тревогу.