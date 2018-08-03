2018-08-03T15:55:47+03:00
Здоровье

Россия почти сравнялась с Америкой по уровню ожирения населения

Всего за последние пять лет доля россиян с повышенным весом выросла на 30 процентов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В России стремительно растет число людей, страдающих ожирениемВ России стремительно растет число людей, страдающих ожирениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россия уверенно догоняет Америку по количеству толстяков. Проблема ожирения молодеет и становится актуальной не только для взрослых, но и для детей.

Ученые бьют тревогу, за последние 5 лет количество людей с избыточной массой тела возросло на 50 процентов. Хоть Минздрав и отмечает, что все больше народа стремится заниматься спортом, но это не улучшает показатели болезненного набора веса.

С 2016 по 2017 год диагноз «ожирение» был поставлен 1,9 миллиону человек. Детей и подростков из них 451 тысяча.

Связано это с двумя причинами: во-первых, избыточное питание; во-вторых, эндокринные заболевания.

Россияне так активно набирают лишний вес, что почти догнали американцев. Хотя последние удерживают первенство в этом показателе уже не одно десятилетие.

«Ожирение перестало разделяться по половому признаку. Сейчас эта проблема характерна и для мужчин, и для женщин», - отмечает врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева телеканалу «360».

Эпидемия ожирения несет в себе еще одну проблему. Лишний вес приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышает риск возникновения онкологии.

Ранее Минздрав уж утверждал рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, которые отвечают современным требованиям здорового питания.

Сайт kp.ru уже писал, что эпидемия лишнего веса шагает по стране с чудовищной скоростью. В Минздраве бьют тревогу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за жары пять человек попали в больницу в Подмосковье
Умер олимпийский чемпион Виктор Тюменев - легенда советского хоккея
В МИД России объяснили, как американец оказался у берегов Чукотки
В Липецкой области реальная зарплата выше средней по стране
Торговая война продолжается: Китай введет новые пошлины на товары из США
В Подмосковье в двигатель самолета попала птица
IAAF не допустила олимпийскую чемпионку Анну Чичерову к международным соревнованиям
МИД отреагировал на возможное ужесточение США антироссийских санкций
Ученые признали средства для мытья рук смертельно опасными
1,5 млрд рублей на кону: Как делят имущество Степаненко и Петросян
Упавший с самоката стилист Лисовец придумал креативные пластыри
Трамп заявил, что ему пришлось подождать встречи с Елизаветой II
В Амстердаме задержан россиянин, подозреваемый в связях с ИГ*
Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет в клинике имени Семашко
Ученые: бактерии выработали "иммунитет" к спирту
"Где прячется Меркель?": Европейские СМИ "потеряли" канцлера Германии
СКР опубликовал видео из подъезда дома, где три сестры убили своего отца
Защита Улюкаева просит ускорить процесс списания 130 млн рублей штрафа