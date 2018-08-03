2018-08-03T17:39:10+03:00
Спорт

Умер олимпийский чемпион Виктор Тюменев - легенда советского хоккея

Виктор Тюменев умер в возрасте 61 года
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Виктор Тюменев в 1984 году. ФОТО Зуфаров Валерий, Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАССВиктор Тюменев в 1984 году. ФОТО Зуфаров Валерий, Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, один из лучших центрфорвардов в истории отечественного хоккея Виктор Тюменев умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает московский клуб КХЛ «Спартак».

Тюменев в 1984 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, трижды выигрывал чемпионат мира, в 1982, 1986 и 1990 годах. В 1982 году был награждён орденом «Знак почёта». В чемпионатах СССР провёл 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провёл 94 матча, в которых забросил 15 шайб. В 1989-1991 годах играл за финский ТПС, затем ещё два сезона провел в финских командах.

- "Спартак" приносит соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста, – говорится в сообщении красно-белых.

Прощание со знаменитым спортсменом пройдет 5 августа в 10:00 по московскому времени в морге ГКБ № 67 по адресу: улица Саляма Адиля, дом 2/44.

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