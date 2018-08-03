2018-08-03T19:27:41+03:00
Политика

Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции

Документ вступит в силу только с 1 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин подписал закон об органической продукции‍Путин подписал закон об органической продукции‍Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В России в пятницу, 3 августа, был утвержден закон, который регламентирует производство органической продукции в нашей стране. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно ему, в закон о развитии сельского хозяйства вводятся понятия "органическая продукция", "производители органической продукции и "органическое сельское хозяйство". Также утверждается регулирование норм производства таких товаров. Данные положения не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (кроме продукции аквакультуры).

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят вытеснить с российского рынка недобросовестных участников, а также повысить качество продукции. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как производители пытаются ввести покупателей в заблуждение, заявляя об "уникальных" свойствах своих продуктов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24