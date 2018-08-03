Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции

СЕГОДНЯ 19:27 2018-08-03T19:27:41+03:00

Документ вступит в силу только с 1 января 2020 года

Изменить размер текста: A A

В России в пятницу, 3 августа, был утвержден закон, который регламентирует производство органической продукции в нашей стране. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно ему, в закон о развитии сельского хозяйства вводятся понятия "органическая продукция", "производители органической продукции и "органическое сельское хозяйство". Также утверждается регулирование норм производства таких товаров. Данные положения не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (кроме продукции аквакультуры).

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят вытеснить с российского рынка недобросовестных участников, а также повысить качество продукции. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как производители пытаются ввести покупателей в заблуждение, заявляя об "уникальных" свойствах своих продуктов.