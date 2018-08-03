2018-08-03T22:27:30+03:00
Общество

В Минздраве опровергли введение запрета на аборты

Направленные в регионы письма с просьбой поддержать акцию "Подари мне жизнь" носили чисто просветительский характер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство здравоохранения России не вводило никаких ограничений на проведение абортовМинистерство здравоохранения России не вводило никаких ограничений на проведение абортовФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Министерство здравоохранения опровергло введение в регионах временного запрета на проведение абортов в рамках оказания поддержки акции "Подари мне жизнь". В пресс-службе ведомства подчеркнули, что просветительские письма действительно были разосланы по муниципалитетам, но в них не шло речи о так называемых "днях тишины".

"Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер", — передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что региональные ведомства и администрации роддомов в отдельных субъектах России объявили временный мораторий на проведение абортов, объясняя это участием в акции "Подари мне жизнь!", которая проводится Фондом социально-культурных инициатив.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данные мероприятия на снижение числа операций по прерыванию беременности и случаев отказа от детей.

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