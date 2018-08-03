Организаторы двойного теракта в Турции приговорены к 10,5 тыс. годам тюрьмы

3 Авг. 22:56 2018-08-03T22:56:35+03:00

По их вине в октябре 2015 года в Анкаре погибли 100 человек

Изменить размер текста: A A

Суд Турции вынес приговор девятерым фигурантам дела о двойном теракте у железнодорожного вокзала Анкары, который был осуществлен в октябре 2015 года.

Напомним, что тогда погибли 100 человек, еще около пяти сотен были ранены. Взрывы были произведены под эстакадой, где активисты профсоюзов начали собираться на заранее согласованный с властями профсоюзный митинг против турецко-курдского конфликта..

В результате все организаторы террористического акта получили 101 пожизненный срок. Также, по данным агентства Anadolu, суд дополнительно приговорил мужчин к 10,5 тыс. годам тюремного заключения по статье "покушение на жизнь человека".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще один рекордный тюремный срок получил также американец по имени Брок Фрэнклин. Суд приговорил его к 472 годам лишения свободы за похищение и продажу женщин в сексуальное рабство.