2018-08-03T22:56:35+03:00
В мире

Организаторы двойного теракта в Турции приговорены к 10,5 тыс. годам тюрьмы

По их вине в октябре 2015 года в Анкаре погибли 100 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрывные устройства сработали перед началом антивоенного митинга «Труд, мир, демократия»Взрывные устройства сработали перед началом антивоенного митинга «Труд, мир, демократия»Фото: REUTERS
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Суд Турции вынес приговор девятерым фигурантам дела о двойном теракте у железнодорожного вокзала Анкары, который был осуществлен в октябре 2015 года.

Напомним, что тогда погибли 100 человек, еще около пяти сотен были ранены. Взрывы были произведены под эстакадой, где активисты профсоюзов начали собираться на заранее согласованный с властями профсоюзный митинг против турецко-курдского конфликта..

В результате все организаторы террористического акта получили 101 пожизненный срок. Также, по данным агентства Anadolu, суд дополнительно приговорил мужчин к 10,5 тыс. годам тюремного заключения по статье "покушение на жизнь человека".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще один рекордный тюремный срок получил также американец по имени Брок Фрэнклин. Суд приговорил его к 472 годам лишения свободы за похищение и продажу женщин в сексуальное рабство.

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