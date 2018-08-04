Глава МИД КНР обвинил США в милитаризации Южно-Китайского моря и давлении на страны Азии

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-04T11:25:39+03:00

В Пекине считают, что американские демонстрации военной мощи пагубно сказываются на безопасности региона

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США создают угрозы безопасности в регионе Южно-Китайского моря, размещая в нем вооружения и оказывая давление на азиатские страны. Такое мнение выразил глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции на саммите АСЕАН в Сингапуре.

«Некоторые нерегиональные страны, главным образом США, дислоцировали в регионе огромное количество стратегического вооружения, особенно в Южно-Китайском море, демонстрируя свою военную мощь, оказывая давление и создавая угрозы безопасности странам регионам, в том числе и Китаю», - отметил Ван И.

По его словам, США несут наибольшую ответственность за дестабилизацию региона, направляя в него авианосные группы. В этой ситуации Китай оставляет за собой право на защиту собственных территорий и интересов.

«Мы также надеемся, что страны, не входящие в этот регион, изменят свое мышление, будут проявлять уважение», - добавил министр.

Выступая ранее на саммите АСЕАН госсекретарь США Майкл Помпео выразил озабоченность милитаризацией Южно-Китайского моря, которую осуществляет Пекин.

«В рамках нашего курса по продвижению региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе было принято решение о выделении $300 млн. Это будет способствовать достижению общих приоритетов, в том числе в сфере обеспечения безопасности на море, гуманитарной помощи, противодействия транснациональным угрозам», - добавил Помпео, подчеркнув, что Азия остается одним из важнейших направлений политики США.

Напомним, Китай ведет территориальные споры с рядом государств АСЕАН отсносительно принадлежности Парасельских островов и архипелага Спратли. Стремясь укрепить свое положение в регионе, Пекин создал в Южно-Китайском море семь искусственных островов, на которых оборудованы военные аэродромы и базы для флота.

Основной причиной конфликтов считается стремление Пекина установить контроль над районом Малаккского пролива, через который проходит до 60% китайских товаров и до 80% импорта углеводородов в КНР.