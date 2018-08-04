Два самолета столкнулись в воздухе перед началом авиашоу в Румынии

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-04T14:43:28+03:00

В результате один пилот погиб, а второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу

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В субботу, 4 августа, два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Румынией. ЧП случилось, когда пилоты проводили тренировочные полеты перед началом авиашоу в международном аэропорту Штефан Великий, расположенном в румынском уезде Сучава.

После столкновения воздушные суда рухнули за пределами взлетно-посадочной полосы. В результате один пилот погиб, а второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в Яссах.

В настоящее время представители уездной прокуратуры проводят расследование: они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Что касается авиашоу в Сучаве, то в связи с трагедией его было решено отменить, передает агентство Agerpres.

Кстати, отметим, это далеко не первое ЧП на авиашоу. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года самолета Ан-2 разбился во время показательных выступлений в подмосковной Балашихе. Тогда погибли два человека.