«Будем советоваться»: в Верховной раде заявили, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-04T19:09:50+03:00

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса, который истекает в октябре этого года, во многом зависит от позиции международных партнеров Украины.

«Перед истечением срока (действия закона) в этом году будем советоваться - есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнеров», - приводят слова председателя парламента незалежной украинские СМИ.

При этом политик объяснил такую позицию тем, что Киеву «крайне важно удержать санкции против России».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины был принят в октябре 2014 года. К этому Киев обязывали минские соглашения. Однако положения принятого документа так и не были реализованы. А в прошлом году срок действия закона об особом статусе Донбасса было решено продлить еще на год.