«Искренне благодарен»: Стивен Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД России

СЕГОДНЯ 21:56 2018-08-04T21:56:39+03:00

Как признался актер, у него всегда были «очень сильные стремления» сделать отношения между Москвой и Вашингтоном лучше

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Актер Стивен Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Как признался звезда американских боевиков 90-х годов, у него всегда были «очень сильные стремления» сделать отношения между Москвой и Вашингтоном лучше. Причем, по словам актера, он уже в течение многих лет неофициально работает над этим и теперь рад возможности трудиться на благо российско-американского диалога официально.

«У меня всегда были очень сильные стремления помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!» - приводит слова Сигала сайт телеканала RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу в министерстве иностранных дел РФ заявили о назначении Сигала на «общественно-политическую должность», которая не предполагает денежного вознаграждения. Как выяснилось, актер стал спецпредставителем МИД по российско-американским гуманитарным связям.