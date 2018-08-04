2018-08-04T23:35:42+03:00
Дом. Семья

В Канаде косатка «угнала» яхту и столкнула ее с другим судном

После этого виновница «аварии» выпрыгнула из воды и уплыла [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Столкнув две яхты, косатка выпрыгнула из воды и уплылаСтолкнув две яхты, косатка выпрыгнула из воды и уплылаФото: кадр с видео
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Необычный случай произошел неподалеку от острова Ванкувер, расположенного на западе Канады в провинции Британская Колумбия. Там очевидцам удалось снять на камеру, как косатка «угнала» яхту и устроила «аварию» в океане.

Так, на опубликованных в сети кадрах видно, как кит-убийца ныряет под лодку и затем, вероятно, схватившись за якорный трос, начинает тащить ее в сторону стоявшего рядом судна. В итоге животное столкнула две яхты, после чего скрылось с места «преступления». Правда, прежде чем уплыть виновница произошедшего выпрыгнула на прощание из воды.

Косатка столкнула две яхты в Канаде.An Orca is stealing a boat

Между тем, как стало известно, столкновение, которое устроила косатка, было легким, и никто из пассажиров судов не пострадал, пишет UPI.

Кстати, отметим, это далеко не первый случай «бунтарства» китов-убийц. К примеру, в июле прошлого года косатки выгнали отдыхающих из воды в Канаде. При этом одно из морских животных практически вплотную подплыло к тому участку суши, где находились люди.

А вот в апреле 2016 года очевидец заснял на видео масштабную охоту косаток на дельфинов. Тогда за несколько секунд мимо его лодки проплыло не меньше тысячи животных.

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