В Венесуэле совершено покушение на Мадуро, семь человек пострадали

СЕГОДНЯ 03:09 2018-08-05T03:29:46+03:00

Сообщается, что беспилотник взорвался во время речи Николаса Мадуро, этот момент запечатлели камеры Фото: REUTERS

Сам глава Боливарианской республики невредим, хоть один беспилотник взорвался рядом с президентской ложей [фото]

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В Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил министр связи страны Хорхе Родригес. По его словам, злоумышленники собирались убить главу государства с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, запущенных во время его речи на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

Министр сообщил, что все дроны со взрывчаткой были обезврежены. Один из них взорвался рядом с президентской ложей, но ни сам Мадуро, ни стоявшие возле него члены венесуэльского правительства не пострадали. Ранены семеро гвардейцев.

Взрыв прогремел на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, семеро гвардейцев получили раненеияФото: REUTERS

Люди, собравшиеся на площади, в панике стали убегать. Телеканал NTN 24 опубликовал кадры, на которых видно, как Мадуро после взрыва прерывает выступление, все испугано смотрят вверх. После этого видеотрансляция прерывается.

Мадуро после взрыва прервал выступлениеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

«Президент Мадуро не пострадал при покушении. К сожалению, семеро сотрудников получили ранения», - приводит заявление Хорхе Родригеса венесуэльская радиостанция Union Radio.

Министр добавил, что лидер Боливарианской республики вернулся к своей работе и вскоре выступит с обращением к народу Венесуэлы.