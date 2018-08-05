В Венесуэле совершено покушение на Мадуро, семь человек пострадали
В Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил министр связи страны Хорхе Родригес. По его словам, злоумышленники собирались убить главу государства с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, запущенных во время его речи на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.
Министр сообщил, что все дроны со взрывчаткой были обезврежены. Один из них взорвался рядом с президентской ложей, но ни сам Мадуро, ни стоявшие возле него члены венесуэльского правительства не пострадали. Ранены семеро гвардейцев.
Взрыв прогремел на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, семеро гвардейцев получили раненеияФото: REUTERS
Люди, собравшиеся на площади, в панике стали убегать. Телеканал NTN 24 опубликовал кадры, на которых видно, как Мадуро после взрыва прерывает выступление, все испугано смотрят вверх. После этого видеотрансляция прерывается.
Мадуро после взрыва прервал выступлениеФото: REUTERS
Фото: REUTERS
«Президент Мадуро не пострадал при покушении. К сожалению, семеро сотрудников получили ранения», - приводит заявление Хорхе Родригеса венесуэльская радиостанция Union Radio.
Министр добавил, что лидер Боливарианской республики вернулся к своей работе и вскоре выступит с обращением к народу Венесуэлы.