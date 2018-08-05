2018-08-05T03:29:46+03:00
Происшествия

В Венесуэле совершено покушение на Мадуро, семь человек пострадали

Сам глава Боливарианской республики невредим, хоть один беспилотник взорвался рядом с президентской ложей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сообщается, что беспилотник взорвался во время речи Николаса Мадуро, этот момент запечатлели камерыСообщается, что беспилотник взорвался во время речи Николаса Мадуро, этот момент запечатлели камерыФото: REUTERS
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В Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил министр связи страны Хорхе Родригес. По его словам, злоумышленники собирались убить главу государства с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, запущенных во время его речи на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

Министр сообщил, что все дроны со взрывчаткой были обезврежены. Один из них взорвался рядом с президентской ложей, но ни сам Мадуро, ни стоявшие возле него члены венесуэльского правительства не пострадали. Ранены семеро гвардейцев.

Взрыв прогремел на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, семеро гвардейцев получили раненеия Фото: REUTERS

Взрыв прогремел на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, семеро гвардейцев получили раненеияФото: REUTERS

Люди, собравшиеся на площади, в панике стали убегать. Телеканал NTN 24 опубликовал кадры, на которых видно, как Мадуро после взрыва прерывает выступление, все испугано смотрят вверх. После этого видеотрансляция прерывается.

Мадуро после взрыва прервал выступление Фото: REUTERS

Мадуро после взрыва прервал выступлениеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

«Президент Мадуро не пострадал при покушении. К сожалению, семеро сотрудников получили ранения», - приводит заявление Хорхе Родригеса венесуэльская радиостанция Union Radio.

Министр добавил, что лидер Боливарианской республики вернулся к своей работе и вскоре выступит с обращением к народу Венесуэлы.

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