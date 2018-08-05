Пьяный капитан-россиянин посадил сухогруз на мель у берегов Швеции

СЕГОДНЯ 08:54 2018-08-05T08:56:37+03:00

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В Швеции арестовали капитана сухогруза, посадившего судно на мель у западного побережья страны. Моряку, имеющему российское гражданство, грозит тюремное заключение за управление кораблем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в ночь на 4 августа — 130-метровый сухогруз BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы сел на мель вблизи города Хельсинборг. Шведская береговая охрана пыталась предотвратить происшествие связавшись с капитаном, но последний проигнорировал сигналы.

Отмечается, что сухогруз зарегистрирован на карибских островах Антигуа и Барбуда, он следовал из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Помимо капитана, на борту судна находились еще 10 членов экипажа.

Утром следующего дня корабль осмотрели дайверы, при этом повреждений корпуса или разлива нефти обнаружено не было. Капитана задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Судно отбуксируют после того, как груз пшеницы перевезут на берег.

Пресс-секретарь местной полиции Фредерик Братт подчеркнул, что после задержания в крови капитана обнаружили 2,5 промилле алкоголя. По его словам, при такой степени опьянения человеку «трудно стоять на ногах без посторонней помощи, а в глазах все может двоиться».

«Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения. Судебные слушания по этому делу должны состояться не позднее вторника 7 августа», - заключил Братт.