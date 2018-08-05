«Россия, Китай и, возможно, КНДР»: Трамп назвал «вмешивающиеся» в дела США страны

СЕГОДНЯ 16:01 2018-08-05T16:01:42+03:00

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Президент США Дональд Трамп, выступая в минувшую субботу вечером, 4 августа, перед своими сторонниками в американском штате Огайо, назвал страны, которые, по его мнению, «вмешиваются» в дела Соединенных Штатов. Как заявил хозяин Белого дома, влияние на его страну якобы пытаются оказать Россия, Китай и, «возможно, КНДР».

При этом политик заявил о необходимость изменить данную ситуацию. «Мы должны остановить это, мы должны прекратить вмешательство (в дела США). Но их много, среди них Россия и Китай. Мы добиваемся успеха с Северной Кореей, но и она, возможно, среди них», - приводит слова американского лидера сайт Белого дома.

Также Трамп высказал мнение о том, что в настоящее время «вмешательство» в дела Вашингтона «происходит в действительно крупных масштабах», так как США начали активно «возвращать свое богатство».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американцы уже не раз бездоказательно обвиняли российские власти во «вмешательстве» в президентские выборы, которые состоялись в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.