В Индонезии предупредили о цунами после 7-балльного землетрясения

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-05T17:41:09+03:00

Подземные толчки были настолько сильными, что они ощущались даже на острове Бали Фото: REUTERS

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В воскресенье, 5 августа, мощное землетрясение произошло в Индонезии. Его магнитуда составила 7,0. Причем в связи со случившимся национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями распространило предупреждение о цунами.

Как стало известно, подземные толчки, которые были зафиксированы в 11:46 по местному времени (14:46 мск), произошли на острове Ломбок. Так, эпицентр землетрясения находился в 48-ми километрах от города Матарам, а очаг залегал на глубине 33 километров. Однако, по словам очевидцев, толчки были настолько сильными, что они ощущались даже на расположенном неподалеку острове Бали.

Официальной информации о жертвах и серьезных разрушениях пока не поступало. Однако, как утверждают местные жители, в результате землетрясения все-таки было разрушено несколько зданий, а на Бали люди в панике выбегали из торговых центров и отелей, передает Reuters.