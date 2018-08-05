СЕГОДНЯ 19:35 2018-08-05T19:51:25+03:00

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На чемпионате Европы по плаванию в шотландском городе Глазго в воскресенье, 5 августа, были разыграны медали на 100-метровке брассом среди женщин. Уверенную победу в этом виде программы одержала россиянка Юлия Ефимова.

Наша спортсменка прошла дистанцию в своем стиле - после первых 50 метров она была второй, а затем резко ускорилась и стала первой. Вторая позиция - у Руты Мейлутите из Литвы. Третья позиция - у Арианны Кастильони из Италии.

Результат Ефимовой - 1 минута 05,53 секунды. У Мейлутите - 1 минута 06,26 секунды, а у итальянки - 1 минута 06,54 секунды.

На этой дистанции Ефимова побеждала на чемпионате Европы в 2010 году в Будапеште, на чемпионате мира в Казани в 2015 году.